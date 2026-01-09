Danielzinho revela o porquê de ter escolhido o São Paulo e traz bastidores de adaptação

Danielzinho foi apresentado pelo São Paulo nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro, no SuperCT. Ao lado do goleiro Carlos Coronel, o jogador falou sobre seus primeiros passos no Tricolor e as expectativas para defender a nova equipe.

Danielzinho foi um destaques da temporada de sucesso do Mirassol em 2025. Após ficar livre no mercado, o jogador chegou como reforço para o meio-campo. O jogador foi questionado sobre o porquê de ter escolhido o São Paulo para seus próximos passos na carreira.

- Passei por muitos momentos difíceis na minha trajetória e entendo que o futebol exige uma humildade enorme para que se consiga alcançar honra dentro dele. Neste primeiro momento, o que posso oferecer é muito esforço, trabalho e dedicação, também como ser humano. Acredito que posso contribuir tanto com os mais jovens quanto com os mais experientes, e vejo no trabalho diário a melhor forma de dar respostas - contou.

Danielzinho negou influência de Reinaldo

Danielzinho dividiu o vestiário do Mirassol com Reinaldo, jogador que tem bastante carinho por parte da torcida tricolor e que também foi um destaques da última temporada. O jogador negou que existiu influência na sua vinda ao São Paulo, mas revelou que chegou a contatar quando assinou.

- Não busquei nenhuma informação com o Reinaldo. O futebol exige naturalidade, mas, depois que cheguei, passei a perguntar como as coisas funcionam. A forma como o clube me recebeu acabou facilitando esse processo e a busca por informações - completou.