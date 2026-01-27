O Campeonato Brasileiro inicia nesta quarta-feira (28), e o Lance! traz neste artigo os melhores palpites para São Paulo x Flamengo. A estreia das equipes na competição será no MorumBIS com início às 21h30 (horário de Brasília). O Tricolor tenta atravessar a fase ruim dentro e fora de campo para iniciar com vitória o Brasileirão. Já o Rubro-Negro começa a defesa do título de olho na final da Supercopa no domingo.

Palpite do Lance! para São Paulo x Flamengo (28/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O confronto que abre a participação das equipes neste Brasileirão sugere um placar movimentado. Isso porque os ajustes dos primeiros jogos ainda mostram dificuldades dos dois lados. O Flamengo chega como favorito ao jogo. A equipe se apega a força do elenco e ao mau momento do São Paulo. O Tricolor teve ambos marcam em três duelos no ano.

Em dois deles, a equipe paulista terminou derrotada - incluindo uma no MorumBIS para a Portuguesa. A alternativa para o duelo deve ser ser a bola longa, buscando explorar a defesa carioca. A parte mental deverá ser um fator na partida, já que o time tenta amenizar a crise. O Rubro-Negro apresentou dificuldades diante do Fluminense, incluindo alguns erros técnicos natural de início de temporada. Essas oscilações nos faz apostar nesse combo.

O São Paulo tem média de 2,1 gols sofridos nos últimos dez jogos No mesmo recorte, o Tricolor Paulista marcou 11 tentos, balançando as redes em sete jogos O Flamengo marcou 13 gols nos últimos dez compromissos

Outros palpites para São Paulo x Flamengo

A aposta no mais de 1,5 gols para o Flamengo se sustenta na fragilidade defensiva do São Paulo no início de temporada. O time sofreu gol em quatro dos cinco jogos no Paulistão. O número de gols foi maior que 2,5 vezes em três deles. A capacidade de técnica dos cariocas - aliada ao estilo muito ofensivo - favorece o volume de chances para a equipe. Oito das últimas 12 partidas no Brasileirão de 2025 tiveram o ataque carioca marcando mais de 1,5 vezes.

Uma análise para o encontro é do baixo número de escanteios cobrados. Frente a frente, os times devem apostar em um jogo muito disputado pelo centro de campo. O Tricolor cobrou em média 4,9 escanteios por jogo nas dez atuações recentes. Esse vem sendo um padrão dos últimos confrontos diretos, com baixo números de tiros de canto.

Por fim, outra aposta é no Rubro-Negro marcar no primeiro tempo. Novamente, a intensidade é uma marca do Flamengo titular - visto por exemplo no amplo domínio contra o Vasco. 45% dos últimos gols dos cariocas foram marcados nos 45 minutos iniciais. O Tricolor foi vazado duas vezes na temporada em começos de duelos.

Análise e Forma dos Times

São Paulo - Momento e escalação

A pressão no São Paulo aumentou no último sábado (24), após a derrota no Majestoso na Arena Barueri. O 3 a 1 para o Palmeiras deixou o Tricolor próximo da zona de rebaixamento no estadual. Com uma vitória em cinco rodadas, Hernán Crespo viu os questionamentos dos torcedores aumentarem. O treinador, aliás, chegou a citar em coletiva que o principal objetivo no Brasileirão será chegar os 45 pontos.

A fala desagradou o novo diretor do clube, Rafinha. O ex-lateral foi anunciado para ajudar na reconstrução do time, que passou por processo de impeachment do ex-presidente Júlio Casares. Para encarar o Flamengo, Crespo deve escalar a base do time titular. Uma baixa é o volante Alisson, que negocia sua saída para o Corinthians.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Cédric Soares (Maik), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio (Pablo Maia), Bobadilla e Lucas Moura; Luciano e Calleri Técnico: Hernán Crespo.

Flamengo- Momento e escalação

O Flamengo vira a chave para o Brasileirão após um começo irregular no estadual. Por conta das três partidas sem vitórias do Sub-20, a diretoria antecipou o retorno do elenco principal para os dois clássicos. O Rubro-Negro teve uma vitória sobre o Vasco e perdeu para o Fluminense nesta decisão. No momento, briga para não jogar o quadrangular de rebaixamento do carioca, já que é o quinto do seu grupo.

A estreia no campeonato nacional deve contar com dois importantes retornos. Arrascaeta e Jorginho ainda não estrearam no ano e podem ser relacionados para a partida. A dupla fez um trabalho físico especial, assim como Danilo, Saúl e Ayrton Lucas, desfalques certos no encontro. Filipe Luís deve mesclar as últimas duas escalações, já que no domingo decide a Supercopa do Brasil contra o Corinthians.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Guilherme Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar e Evertton Araújo (Jorginho); Luiz Araújo, Carrascal (Arrascaeta) e Cebolinha; Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Confronto direto e estatísticas de São Paulo e Flamengo

O histórico recente entre São Paulo e Flamengo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre São Paulo e Flamengo

05/11/2025 – São Paulo 2 x 2 Flamengo - (Campeonato Brasileiro)

12/07/2025 – Flamengo 2 x 0 São Paulo – (Campeonato Brasileiro)

19/01/2025 - São Paulo 0 x 0 Flamengo - (Amistoso)

03/08/2024 – São Paulo 1 x 0 Flamengo – (Campeonato Brasileiro)

17/04/2024 – Flamengo 2 x 1 São Paulo – (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de São Paulo x Flamengo

Seis dos últimos dez confrontos diretos terminaram com um dos lados vencedores Cinco dos últimos 11 encontros tiveram o mercado de ambas as equipes marcam O número de escanteios foi abaixo de 10,5 escanteios em seis dos oito encontros recentes O Tricolor tem média de 1,8 cartões amarelos recebidos no Campeonato Paulista Quatro das cinco partidas do Rubro-Negro no ano terminaram com vitória ou derrota

Comparação de Odds para São Paulo x Flamengo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,06 1,69 Betano 2,10 1,75 Bet365 2,10 1,70

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para São Paulo x Flamengo

Ambas as equipes marcam e sem empate (2,90 na Betsson) Mais de 1,5 gols do Flamengo (2,10 na Betsson) Menos de 9,5 escanteios (1,87 na Betano) Flamengo marca no 1º tempo (1,90 na Bet365)

