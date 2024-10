Conselho do São Paulo aprova criação de fundo de investimento

(Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 02/10/2024 - 19:41 • São Paulo (SP)

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou nesta quarta-feira (2), com 82,22% dos votos, a proposta de reestruturação financeira colocada em votação. Foram 185 votos a favor e 40 contra.

Com essa aprovação, será criado um fundo de investimentos em parceria com a Galapagos Capital e com a OutField. Os recursos captados pelo "Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube" serão usados para pagar as dívidas bancárias do clube e otimizar as fontes de capital de giro. Segundo o tricolor, o objetivo é reduzir o custo financeiro e o prazo da dívida.

Além disso, também deve ser implementada uma nova política de governança para garantir a sustentação da reorganização financeira do clube a longo prazo.

O fundo receberá verbas vindas de negociações envolvendo direitos de transmissão, naming rights, patrocínios, entre outros, e terá prazo indeterminado e séries revolventes. Assim, desde a implementação, Desse modo, todos os recebíveis elegíveis gerados pelo clube poderão ser antecipados pelo fundo e transformados em caixa rapidamente.

“O fundo é o instrumento que precisávamos para que o Clube possa começar a sanar as dívidas atualmente existentes e que dificultam e atrapalham o fluxo de caixa, com juros altos e vencimento de curto prazo. A partir da sua implementação, conseguiremos reduzir o custo e preparar o Clube para o seu centenário com uma gestão mais sustentável, o que possibilitará maior capacidade de competir com adversários com mais poder financeiro. Teremos um choque de gestão e, já vamos implementar também um comitê orçamentário para acompanhar o fluxo do São Paulo”, disse o presidente Julio Casares.

Além da redução das despesas, o fundo também permite a imposição de determinados limites nos gastos, que deverá ser respeitada pela diretoria do clube para assegurar a disciplina financeira.