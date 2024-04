Conheça Luis Zubeldía, o novo técnico do São Paulo

Luis Zubeldía é o novo técnico do São Paulo(Foto: Divulgação/Sul-Americana)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 10:53 • São Paulo (SP)

Contratado para ser o novo técnico do São Paulo, Luis Zubeldía é um nome conhecido entre os tricolores. O técnico argentino foi cotato para assumir o clube após a saída de Dorival Júnior, que está na Seleção Brasileira.

Zubeldía está sem clube desde que deixou a LDU, do Equador, no fim de 2023. No comando da equipe equatoriana, o técnico argentino fez alguns times brasileiros como vítima. Foram os casos do próprio São Paulo e do Fortaleza.

Além da primeira tentativa do São Paulo em contratar Luis Zubeldía, os caminhos entre o clube e o treinador se cruzaram nas quartas de final da Sul-Americana. Na ocasião, o técnico comanndava a LDU, do Equador, e eliminou o Tricolor nos pênlatis.

Em seguida, a LDU eliminou o Defensa y Justicia semifinal da Sul-Americana. Na final, Zubeldía enfrentou o Fortaleza e fez com a que a equipe equatoriana conquistasse do título da competição.

Antes da LDU, Luis Zubeldía comandou o Lanús-ARG, clube que também foi jogador, Barcelona de Quayaquil-EQU, Racing-ARG, Cerro Porteño-PAR e Alavés-ESP.