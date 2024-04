Denílson sugere estratégia para o São Paulo em busca de novo técnico e cita nomes

Denílson falou sobre a estratégia do São Paulo em busca de um novo técnico (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/04/2024 - 17:01 • Rio de Janeiro (RJ)

A demissão do técnico Thiago Carpini após a derrota para o Flamengo foi pauta do "Jogo Aberto", nesta quinta-feira (18). Ex-jogador do clube e comentarista do programa, Denílson falou sobre a estratégia que o São Paulo deve adotar em busca de um novo treinador, e citou alguns nomes experientes.

- Na minha opinião, o São Paulo precisa de um pouco mais de paciência em relação a encontrar um perfil para dirigir a equipe. Foi a primeira oportunidade do Carpini em um time grande. E para dirigir um time tão grande você precisa aguentar a pressão. Não estou dizendo que ele não aguenta, mas precisa ter as costas largas - começou Denílson.

- Renato Gaúcho faz isso como ninguém, de bater no peito e chamar essa responsabilidade quando o time não joga bem. O Luxemburgo também tinha esse perfil, Felipão, Mano Menezes… Estou falando de técnicos mais experientes. Acho que um time grande como o São Paulo, que vive esse momento de se reencontrar com as conquistas, precisa ter no banco um treinador à altura - completou.