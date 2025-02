São Paulo x Ponte Preta: onde assistir, horário e prováveis escalações

São Paulo e Ponte Preta senenfretam nesta quarta-feira (19), às 19h30 (horário de Brasília), no Morumbis, em São Paulo. O confronto válido pela 11° rodada do Campeonato Paulista terá transmissão ao vivo da Record (TV aberta), CazéTV (Youtube), Nosso Futebol+ (streaming), Uol Play (streaming) e Zapping (streaming).

O São Paulo chega ao confronto com tranquilidade após empatar com o Palmeiras fora de casa em um Choque-Rei sem gols. O Tricolor é o líder do Grupo C, com 16 pontos acumulados, e não pode contar com Young, Ferreira, Luiz Gustavo e Rodriguinho, todos lesionados. Além de Zubeldía, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico e cumpre suspensão.

A Ponte Preta, por sua vez, é o segundo colocado do Grupo D, com 19 pontos. O técnico Alberto Valentim não pode contar com Saimon e Dudu, que cumprem suspensão automática. Pedro Vilhena, emprestado pelo São Paulo e não pode entrar em campo. Além de, Elvis e Jeh, que continuam lesionados. Danilo Barcelos apresenta dores e é dúvida para a partida.

São Paulo e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)<br>

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x PONTE PRETA

11° Rodada - Campeonato Paulista

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo;

📺 Onde assistir: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube), Nosso Futebol+ (streaming), Uol Play (streaming) e Zapping (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck; Bobadilla e Marco Antônio; Erick, Matheus Alves e Lucas Ferreira; André Silva (Ryan Francisco).

PONTE PRETA: Diogo Silva; Maguinho, Sergio Raphael, Vicente Concha, Artur; Emerson Santos, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Victor Andrade, Jean Dias e Danrlei.