+ Renove o seu estoque de camisas do Tricolor com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Desde que chegou ao Morumbi, Dorival sonha em implantar o esquema pelo qual é conhecido e consagrado, o 4-4-2 com um losango no meio-campo, formado principalmente por um cabeça de área, dois meias polivalentes na linha à frente e um meia-armador no outro extremo.



As características desse jogador de armação são perfeitamente atendidas por James. Dorival pediu à diretoria uma peça habilidosa, com capacidade de servir os atacantes Luciano e Calleri, quebrar linhas, atrair mais a marcação para deixar os dois meias de trás mais livres também.



Por mais que o colombiano não atue desde abril, quando rescindiu o seu contrato com o Olynpiakos, da Grécia, é notória a sua qualidade técnica. No futebol brasileiro ainda, carente de talentos, James tem tudo ´para reencontrar a alegria e motivação que parecia ter perdido no futebol desde que acabou negociado pelo Real Madrid, em 2017, e por onde ficou preso em um contrato até 2020 sem interesse mútuo de ambas as partes em continuar uma aliança desgastada.



Nesse cenário, o São Paulo aparece como uma oportunidade perfeita para o jogador, que nunca escondeu se não um desejo, uma não restrição quanto à possibilidade de atuar no país pentacampeão mundial um dia. Marcou, acima de tudo, a recepção que teve aqui durante a disputa da Copa do Mundo de 2014, quando viveu o seu apogeu futebolístico.



Em matéria de Tricolor, a chegada de James eleva o clube de patamar. De um time que vem encontrando dificuldade de concluir jogadas e de ter mais efetividade no ataque, com o colombiano o elenco de Dorival ganha uma peça ímpar para melhorar e muito o desempenho ofensivo. Agora é ver se a negociação de fato se concretiza. Apoio da torcida, James terá, afinal soava inimaginável um atleta desse quilate aparecer no endividado São Paulo até algum tempo atrás. Pode ser um casamento perfeito para que o Morumbi, enfim, volte a celebrar grandes conquistas.