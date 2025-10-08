Com fisioterapeuta, confiança e sem folga: Lucas Moura foca em espaço no São Paulo

Lucas Moura enfrentou uma temporada no São Paulo marcada por problemas físicos. Passou meses em recuperação de uma lesão no joelho e ficou sem atuar de maio a agosto. Em agosto, realizou artroscopia no joelho direito para retirada de uma fibrose na região. Após quase um mês, voltou a jogar em 25 de setembro, contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Agora, o objetivo do veterano é buscar novamente seu espaço na equipe. O Lance! apurou como tem sido a preparação do atleta nessa fase.

O ponta seguiu um cronograma completo de tratamento no São Paulo e, como complemento, conta com fisioterapeutas particulares que o acompanham desde antes da lesão. A parte física sempre foi interpretada como um cuidado por parte de Lucas Moura.

Um deles é Taio Marques. O profissional trabalha com Lucas mesmo em períodos sem problemas físicos, com sessões de recuperação após os treinos, e esteve presente durante todo o processo no joelho, em paralelo ao DM do clube. O atleta tem esse acompanhamento frequente com profissionais especializados.

A parte mental do jogador também melhorou após o procedimento de retirada da fibrose. A reportagem foi informada, logo quando seu retorno aconteceu, que Lucas Moura estava muito mais confiante depois que descobriu que não se tratava de um problema mais sério e que estava, cada vez mais próximo, de uma recuperação completa. A vontade era de retornar o mais rápido possível.

Nesta Data Fifa, o Tricolor destinou os três primeiros dias da semana aos jogadores em recuperação. A apresentação do elenco completo ocorre na quinta-feira, dia 9. Nesse intervalo, Lucas manteve a preparação e os cuidados específicos.

Lucas está recuperando seu espaço (Foto: Jota Erre/AGIF)

Lucas Moura está conquistando seu espaço aos poucos

Desde seu retorno gradual em setembro, Lucas Moura somou 77 minutos em campo em três jogos disputados. O São Paulo volta a campo após a Data Fifa, no dia 16 de outubro, contra o Grêmio. A partida será na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão.

Em números na temporada como um todo, disputou 20 jogos, sendo 10 como titular, com quatro gols e 1 assistência, participando diretamente de gol a cada 231 minutos. Distribuiu 19 passes decisivos e criou 3 grandes chances. Finalizou 23 vezes, 11 no alvo. Teve 82% de acerto nos passes, média de 1,3 dribles certos por partida, 49% de sucesso nos duelos e sofreu 1,9 falta por jogo. Os dados são do Sofascore.

A intenção é utilizar este período de tempo para preparar os atletas e se aproximar ainda mais da meta do Tricolor na temporada: terminar a competição no G6.