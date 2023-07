Calleri terá mais dois treinamentos, na terça e na quarta, para saber se tem condições de jogar. Ele segue confiante na recuperação e com expectativa de pelo menos ser relacionado para o duelo no Allianz Parque. Nesta segunda-feira (10), na reapresentação do São Paulo, Calleri alternou entre tratamento no REFFIS Plus e as atividades no campo com o restante do grupo. Essa foi uma evolução, já que argentino não havia treinado no campo no sábado.