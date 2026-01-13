Com novidade envolvendo Luan, São Paulo inicia preparação para enfrentar o São Bernardo

O São Paulo se reapresentou nesta terça-feira (13) de olho no São Bernardo, adversário de quinta-feira (15), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Em comunicado, o clube atualizou as situações de dois atletas: Enzo Díaz e Luan.

O volante iniciou o processo de transição e trabalhou com a preparação física ao lado do lateral-esquerdo. Vale destacar que Luan está se recuperando de lesão no adutor direito desde o final do ´último ano. O Tricolor também informou sobre André Silva e Ryan Francisco.

André se recupera de uma lesão ligamentar no joelho, enquanto Ryan operou o LCA no último ano. A dupla deu sequência aos exercícios com a fisioterapia no gramado e fizeram uma atividade com bola. Ainda não há previsão de retorno, mas estão avançando conforme o esperado.

São Paulo atualizou o quadro de André Silva (Foto: Divulgação/ São Paulo)

Treino do São Paulo

Na reapresentação desta terça, as atividades se concentraram na parte da manhã com exercícios físicos e trabalhos com bola em espaço reduzido. O zagueiro Matheus Dória, apresentado durante a tarde, participou da sua primeira atividade com o time também.

O Tricolor estreou no Campeonato Paulista no domingo (11) com derrota por 3 a 0 contra o Mirassol. Após um começo de ano turbulento, busca se reerguer diante ao São Bernardo. O jogo de quinta será às 21h45 (de Brasília) no Morumbis. O elenco fará um último treino na quarta-feira (14).