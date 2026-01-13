Comentarista alerta São Paulo de rebaixamento: 'Pode experimentar'

O São Paulo perdeu para o Mirassol por 3 a 0, no último domingo (11), na estreia do Campeonato Paulista. Diante da derrota e do atual cenário de crise do clube paulista, o jornalista Rodrigo Bueno fez um alerta sobre um possível rebaixamento do Tricolor no estadual.

A declaração aconteceu durante o programa "F Show", da ESPN. Na ocasião, o comentarista comparava o São Paulo com o Capivariano, clube com a pior estreia no Paulistão de 2026. Rodrigo Bueno destacou que o Tricolor precisa passar por uma reformulação geral.

— Os dois piores do Campeonato Paulista vão cair. Hoje, o São Paulo só não é pior que o Capivariano. Estamos no meio de janeiro, e logo em março, o clube experimentar um rebaixamento no estadual. É claro, que tem um impacto financeiro, mas a crise moral que o time vive, faz todo mundo sumir — iniciou o jornalista, antes de completar.

— O São Paulo, que era referência, e os clubes queriam ser ele, não vou dizer que o clube acabou, mas precisa de uma reconstrução. De uma refundação. Mudança de rota completa. De estatuto, lei de responsabilidade fiscal, tudo que foi roubado precisa ser devolvido, que as pessoas que lesaram o clube sejam afastadas e não voltem nunca mais — concluiu.

São Paulo no Campeonato Paulista

Com a estreia decepcionante no estadual, a equipe do técnico Hernán Crespo a 14ª colocação do Estadual. Apenas o Capivariano teve um desempenho pior que o Tricolor na primeiro rodada do torneio.

Diante de uma crise esportiva e administrativa, o São Paulo volta a campo pelo Campeonato Paulista nesta quinta-feira (15), para enfrentar o São Bernardo, às 21h45 (de Brasília), no Morumbis.