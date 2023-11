- Esses garotos (William Gomes e Caio Matheus) vão jogar no sábado contra o Palmeiras. A partir de domingo (se referindo ao último dia 19), ficam com a gente. Traremos também, além dos dois, o Henrique, do sub-17, e o Talles, do sub-20. Para que também possam ser um pouco melhor observados. Vamos já estruturando o que teremos para 2024. São garotos promissores e com calma, se Deus quiser, terão a primeira oportunidade - disse após o clássico contra o Santos, antes da pausa.