No clássico contra o Palmeiras, no último Choque-Rei do ano, Lucas Moura sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. A dúvida era quanto ao tempo de recuperação e se existia alguma chance do jogador não se recuperar antes do término do Brasileiro. Entretanto, em cerca de três semanas evoluiu, e - graças a este período sem jogos -, pode estar pronto para voltar a campo. Lucas participou da rotina de treinos nos últimos dias sem limitações.