Com uma lista extensa de desfalques, o técnico Hernán Crespo definiu a escalação do São Paulo para enfrentar o Bahia, em duelo que acontece na noite deste sábado (25) pela 30ª rodada do Brasileirão. Para montar a equipe, o técnico argentino precisou contar ausências de peso, principalmente no ataque.

continua após a publicidade

Crespo manteve a formação com três zagueiros e não precisou fazer alterações no sistema de meio-campo e ataque. Pelas alas, o argentino escalou mais uma vez Enzo Díaz na esquerda e Maik na direita, já que segue sem Cédric à disposição por lesão. O jovem formado na base já havia sido titular diante do Mirassol. O meio fica completo com Bobadilla, Marco Antônio e Pablo Maia, mantendo os mesmos nomes do último jogo.

No ataque, o treinador já não contava com três centroavantes lesionados e perdeu Dinenno na última semana, que fez artroscopia no joelho. Por isso, a dupla mais avançada está formada por Lucas Moura e Luciano, com Tapia como opção no banco de reservas, diferente do último compromisso, quando o chileno havia sido titular.

continua após a publicidade

O setor que sofreu apenas uma alteração foi a defesa. Além de Rafael no gol, Crespo tem a zaga formada pelo trio Sabino, Alan Franco e Arboleda. Rafael Toloi, com lesão muscular, não foi relacionado para a partida de logo mais, enquanto Ferraresi está fora pelo terceiro amarelo.

No total, o São Paulo tem dez desfalques por lesão, além do defensor punido pelos cartões. Estão pendurados para a partida Rafael, Maik, Enzo Diaz, Sabino, Alan Franco, Marcos Antônio, Rodriguinho e Luciano. Crespo busca retomar o caminho das vitórias diante do Bahia no Morumbi após perder os últimos três jogos, diante de Palmeiras, Grêmio e Mirassol.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Veja as escalações de São Paulo e Bahia

São Paulo: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Pablo Maia e Enzo Díaz; Lucas Moura e Luciano.

Bahia: Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Tiago e Willian José.