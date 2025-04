O São Paulo finalizou a preparação para enfrentar o Santos em clássico que acontece neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbis.

O treino começou com um aquecimento e trabalhos com bola, que aconteceram sob comando da comissão técnica. Luis Zubeldía orientou um treinamento tático com ajustes na equipe e simulação de situações de jogo, entre elas construções de jogadas, além de cobranças de bolas paradas defensivas e ofensivas.

Para finalizar, foi aplicado um trabalho técnico de cruzamentos e finalizações, e uma atividade de enfrentamento em campo reduzido. O São Paulo não deve ter o retorno de nenhum lesionado para o clássico, sem novidades quanto ao departamento médico.

A expectativa é de casa cheia para o clássico contra o Santos. O Tricolor busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O clube divulgou uma parcial de 47 mil ingressos vendidos até então.

André Silva deve ser opção para o ataque (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)<br><br>

Veja provável escalação do São Paulo

O time deve chegar com mudanças principalmente no setor ofensivo. Um caminho para Zubeldía é manter a dupla de ataque com Ferreira e André Silva. A formação do time deve ser parecida com a vista nos últimos jogos, com três zagueiros. Uma possível escalação é formada por Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ferreira e André Silva.