Flamengo e São Paulo dominam rankings de público e renda da Copa do Brasil 2023; veja balanço final

Os jogos com maiores bilheterias



A decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo entrou para a história. Os dois jogos da final registraram mais de R$ 24 milhões de renda, as duas maiores bilheterias da história entre clubes no futebol brasileiro. O número do jogo de volta é praticamente o triplo da arrecadação de Flamengo 1 x 0 Grêmio, que tem a terceira maior renda total da edição do torneio. Confira a lista.



