Cauly pode enfrentar o Bahia? Entenda a situação do meia do São Paulo

O São Paulo enfrenta o Bahia neste domingo, dia 3, em um duelo marcado por reencontros e possíveis "leis do ex". Entre as histórias da partida, a situação de Cauly chama atenção.

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Emprestado pelo clube baiano até o fim do ano, o meia poderia, em um cenário comum, ficar fora do confronto por conta de cláusulas contratuais. Neste caso, São Paulo e Bahia acordaram previamente que o jogador pode atuar normalmente, sem a necessidade de pagamento de multa, o que amplia as opções de Roger Machado.

Diante das ausências de Danielzinho e Pablo Maia, o meia passou a ganhar mais espaço e minutagem, se tornando uma alternativa importante para o meio-campo tricolor neste momento da temporada.

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Relembre como foi a negociação de Cauly

O São Paulo anunciou a contratação de Cauly, que pertence ao Bahia. O jogador chegou como empréstimo até o final deste ano.

Entre as condições, o Bahia pediu um valor de 500 mil euros pela cessão, porém, o Lance! ouviu que o dinheiro não sairá dos cofres do Tricolor.

(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)

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Isso porque o São Paulo tem um crédito com a equipe nordestina, que chega de negociações antigas. Ou seja, abaterá este valor. Além da multa, Cauly chegou com uma cláusula prevê a compra obrigatória por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,3 milhões) caso metas sejam cumpridas, como a participação em 25 jogos. Até agora, o meio-campista soma 15 partidas pelo Tricolor.