São Paulo tem novidade com Lucas Moura em treino

O São Paulo treinou nesta quinta-feira (30) com uma novidade positiva. Lucas Moura, recuperado de fraturas em duas costelas, sofridas no dia 18 de março, trabalhou durante todo o tempo ao lado dos companheiros sem restrições.



Na quarta-feira (29), ele já havia participado de todas as atividades na companhia dos atletas que permaneceram na capital paulista. A evolução aumenta a expectativa de um retorno do jogador em breve.

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O Tricolor também teve uma boa notícia com a recuperação de Pablo Maia. O volante, que passou por cirurgia no dia 10 de abril para corrigir fraturas no nariz e no rosto, já se encontra em processo de preparação física. Porém, Rafael Toloi, que deixou o jogo contra o Mirassol, pelo Brasileirão, com dores na panturrilha esquerda, permaneceu em tratamento no REFFIS Plus.

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Como foi o restante do treino do São Paulo?

Os jogadores que retornaram de Bogotá, na Colômbia, na manhã de quarta-feira, horas após o empate sem gols com o Millonarios (COL) pela Copa Sul-Americana, se reapresentaram e se juntaram ao grupo que não foi relacionado para a viagem.

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Os atletas com maior minutagem na partida na Colômbia realizaram atividades regenerativas na parte interna do clube, seguidas de corrida no campo. Já os demais iniciaram com aquecimento sob orientação da preparação física, participaram de um trabalho tático posicional, com foco na construção de jogadas e finalizações, e encerraram com um jogo em espaço reduzido, no formato 11 contra 11.

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Com 23 pontos e quarto colocado do Brasileirão, o São Paulo volta a treinar na manhã desta sexta-feira (1º), novamente no SuperCT. No sábado, encerra as atividades para enfrentar o Bahia, em jogo que acontecerá em Bragança Paulista no domingo (2), pela 14ª rodada do Brasileirão.