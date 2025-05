São Paulo x Mirassol: veja valor dos ingressos e como comprar

O São Paulo está com a venda de ingressos para o jogo contra o Mirassol aberta. A partida será no sábado, dia 24 de maio, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. O jogo é válido pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A venda geral começou nesta quarta-feira, dia 21 de maio, na parte da manhã. Os preços variam de R$ 50 a R$ 200. A partida terá uma novidade: a obrigação do cadastro facial. A novidade é uma forma de prevenir fraudes nos ingressos e diminuir problemas com cambistas. Outros times do estado de São Paulo, como o Palmeiras, adotam a estratégia como uma medida de segurança.

O cadastro e as vendas são feitas somente online, pelo site spfcticket.net.

➡️São Paulo se antecipa a investidas europeias por Pablo Maia e traça futuro

São Paulo joga no Morumbis (foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja os preços dos ingressos para São Paulo x Mirassol

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular): R$ 50 / R$ 25 (½ entrada)

Arquibancada Sul Diamante Negro: R$ 80 / R$ 40 (½ entrada)

Arquibancada Leste Lacta: R$ 100 / R$ 50 (½ entrada)

Arquibancada Oeste Ouro Branco: R$ 100 / R$ 50 (½ entrada)

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo: R$ 80 / R$ 40 (½ entrada)

Cadeira Superior Sul Diamante Negro: R$ 150 / R$ 75 (½ entrada)

Cadeira Especial Leste Lacta: R$ 200 / R$ 100 (½ entrada)

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco: R$ 200 / R$ 100 (½ entrada)

CADEIRAS TÉRREAS