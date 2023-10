De fato, a importância de Rafinha no elenco do São Paulo vai muito além do campo. No vestiário, é uma das vozes mais ativas no incentivo e cobrança aos companheiros de elenco. Essa característica de liderança é enxergada pela comissão técnica como um trunfo na busca por títulos, segundo o próprio treinador. Vale lembrar que o clube já está garantido na próxima Libertadores, graças ao título da Copa do Brasil.