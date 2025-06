O São Paulo não terá folga neste domingo, dia 29 de junho. Na agenda, o Tricolor se apresenta normalmente no CT da Barra Funda.

Agenda

Neste domingo, o São Paulo se apresenta na parte da manhã, no CT da Barra Funda. Todos os jogadores devem estar presentes, além dos lesionados que cumprem seus cronogramas. A expectativa é para avaliar as evoluções de Lucas Moura e Ferreirinha.

Crias de Cotia

O Sub-15, Sub-17 e Sub-20 jogaram no sábado (28), então não tem compromissos oficiais na agenda de Cotia neste domingo.

Futebol feminino

O feminino não tem atividades na agenda. O time está em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto.

Social

O Arraial Tricolor 2025 seguirá sua programação no clube Social neste domingo. A festa começa ao meio dia, mas o destaque está para às 22h, com o show do Roupa Nova. O evento vai até meia-noite. Não há nada marcado para as outras modalidades.

Na história

No dia 29 de junho de 1997, o São Paulo conquistou seu primeiro título no feminino. No caso, o Paulistana, campeonato estadual feminino que era organizado pela FPF.

O Tricolor bateu o Santos por 4 a 1. No elenco, grandes estrelas do futebol feminino brasileiro estiveram presentes, como Sissi e Katia Cilene. Foi a primeira conquista oficial da categoria na história do clube.

São Paulo comemora um dia histórico no feminino neste domingo (Foto: Acervo/São Paulo)

Próximos jogos do São Paulo

12/07 (a confirmar) - horário a confirmar - Flamengo x São Paulo - Campeonato Brasileiro

16/07 - 20h - Bragantino x São Paulo - Campeonato Brasileiro

19/07 - 21h - São Paulo x Corinthians - Campeonato Brasileiro

23/07 - 19h - Juventude x São Paulo - Campeonato Brasileiro

26/07 - 16h - São Paulo x Fluminense - Campeonato Brasileiro