Publicada em 22/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Júlio Casares bancou a permanência de Tiago Carpini após a eliminação do São Paulo contra o Novorizontino. Contudo, o histórico recente do Tricolor deixa dúvidas sobre a limite da paciência que a diretoria terá com o treinador.

Na temporada passada, o São Paulo também caiu nas quartas de final do Paulistão, diante do Água Santa. Na ocasião, a diretoria optou pela permanência de Rogério Ceni, mas mudou de ideia e demitiu o técnico depois de quatro jogos, após vitória sobre o Puerto Cabello, pela Copa Sul-Americana.

Assim, o Lance! traz um panorama dos desafios do São Paulo e apresenta possíveis riscos para Carpini no cargo.

Carpini quebrou o tabu de Itaquera e venceu a Supercopa do Brasil (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

DATA FIFA E LIBERTADORES

A diretoria do São Paulo acredita na capacidade de Carpini em realizar ajustes durante a Data Fifa para arrumar os problemas táticos da equipe. Além do respaldo de Casares, o treinador conta com o apoio do elenco.

O objetivo a curto prazo do Tricolor é não passar sustos na fase de grupos da Libertadores, e o primeiro desafio será no dia 4 de abril, contra o Talleres, na Argentina. Assim, um divisor de águas para Carpini abafar a pressão é vencer o Talleres para chegar mais tranquilo no confronto em casa contra o Cobresal.

BRASILEIRÃO

Após o duelo contra os chilenos, o São Paulo volta suas atenções ao Brasileirão, onde enfrentará Fortaleza, Flamengo, Atlético-GO e Palmeiras nas primeiras rodadas. O desempenho da equipe nestes jogos também será fundamental para a permanência de Carpini no cargo.