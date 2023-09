Mesmo dominando boa parte do jogo e não mostrando um rendimento ruim, o São Paulo não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Este foi o último desafio da equipe antes da partida de domingo (24), a mais esperada do ano, quando encontra o Flamengo pela final da Copa do Brasil. Mas o nome da noite foi James Rodríguez, que foi do inferno ao céu, após perder um pênalti e buscar a redenção com o único gol marcado do lado tricolor. Veja as atuações dos jogadores!