Ídolo do São Paulo, Cicinho ficou empolgado com a vitória do Tricolor por 1 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo (17), no Maracanã, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Dessa maneira, o ex-jogador vestiu uma faixa de campeão em alusão ao possível título do time comandado pelo técnico Dorival Júnior durante participação no programa "Arena SBT" na última segunda-feira (18).