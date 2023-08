O São Paulo foi derrotado por 1 a 0 pelo San Lorenzo, nesta quinta-feira (3), pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida, que aconteceu na Argentina, teve muita posse de bola são-paulina, mas pouca efetividade no ataque. Apesar de isolado, Calleri acabou sendo destaque por quase aproveitar sua única oportunidade. Confira as notas para os jogadores do Tricolor: