- A Sul-Americana sempre me traz grandes recordações, é uma competição especial para mim. Foi meu primeiro e único título no profissional do São Paulo. Da maneira como foi, meu último jogo, minha despedida com o Morumbi lotado, muitas homenagens e eu ainda garoto com 19 anos podendo ser campeão dentro do Morumbi. Foi realmente especial, fazendo gol, tendo a honra e privilégio de receber a faixa de capitão do Rogério (Ceni) para erguer o troféu. Foi um momento marcante que guardo com muito carinho - disse o camisa 7 daquela campanha ao L!.