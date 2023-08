Agora, o caso foi para a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF (CNRD). Uma das sanções previstas ao São Paulo, caso não haja um acordo com Reinaldo, é o impedimento do registro de novos jogadores. No entanto, as inscrições de Lucas e James Rodríguez não estão 'em apuros', já que o processo pode demorar alguns meses.