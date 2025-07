Marcos Antônio celebra boa fase e reação do São Paulo após chegada de Crespo

O São Paulo venceu o Fluminense na tarde deste domingo (27), no MorumBis, por 3 a 1 e embalou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O volante Marcos Antônio destacou a boa fase e o bom momento vivido pelo time e a mudança de postura desde a chegada do técnico Hernán Crespo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

— Muito importantes essas três vitórias. Damos um pulo na tabela. Muito feliz por tudo, por todos, muito trabalho e dedicação da equipe. Agradecer o torcedor por nos abraçar. Mais uma vitória dentro de casa, que é muito importante — afirmou o volante.

Com o resultado, o Tricolor Paulista sobe para a parte de cima da tabela e agora aparece na oitava colocação, com 22 pontos, aproximando-se da zona de classificação para a Libertadores. Já o Fluminense permanece com 20 pontos e cai para a 11ª posição.

Desde que Hernán Crespo chegou ao São Paulo, o time perdeu para o Flamengo, empatou com o Red Bull Bragantino e venceu Corinthians, Juventude e Fluminense.

— A gente perdeu muitas vezes ali, mas voltamos com tudo, com outra mentalidade. Abraçamos o trabalho para a gente poder crescer, seguir e evoluindo e colocar o São Paulo no lugar que a gente mais gosta de estar — analisou.

Agora, o foco do São Paulo se volta para a Copa do Brasil. O time encara o Athletico-PR nesta quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final. A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília), novamente no MorumBis.