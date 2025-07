O Lance! conversou com torcedores que vieram acompanhar o jogo entre São Paulo e Fluminense, que acontece neste domingo (27), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A reportagem questionou sobre quem seria a esperança pensando neste jogo e nos próximos passos. A resposta foi unânime: Luciano.

continua após a publicidade

O camisa 10 tem sido um dos grandes destaques desta nova era com Hernán Crespo. O jogador participou de todos os gols marcados desde quando o técnico retornou ao clube, seja com assistências quanto com gols.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Ser São Paulo é maravilhoso, mas ver meu time se reerguendo assim. Hoje acho que será 3 a 0 com hat-trick do Luciano. Acredito que ele leve o time de novo para o topo, o diferencial foi o Crespo, que entendeu como ele joga e que ele é atacante - disse um dos torcedores.

continua após a publicidade

Jogo entre São Paulo e Fluminense acontecerá no Morumbis e torcedores apostam em Luciano (Foto: Izabella/ Lance!)

Veja a entrevista dos torcedores do São Paulo

Torcedores participaram de ação especial antes do jogo

Torcedores de São Paulo e Fluminense fizeram parte de um ação que funcionou como um "Matchday" promovido pela patrocinadora máster dos dois clubes, a casa de apostas Superbet. O Lance! acompanhou de forma exclusiva. Os torcedores participaram de um tour e visitaram os bastidores do Morumbis, como vestiários, salas de coletiva e gramados.