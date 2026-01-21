Assembleia Geral: entenda como será a votação que definirá o futuro de Casares

O processo de um possível impeachment de Julio Casares terá mais um capítulo nos próximos dias no São Paulo. Afastado do cargo após votação do Conselho Deliberativo realizada no fim da última semana, o dirigente ainda passará por uma segunda etapa, desta vez com participação direta dos sócios do clube.

Até o dia 16 de fevereiro, o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres, deverá convocar uma Assembleia Geral com os associados. Segundo antecipado pelo UOL e confirmado pelo Lance!, a expectativa é de que a votação ocorra nos dias 7 ou 8 de fevereiro. A reportagem apurou ainda que, por determinação estatutária, a Assembleia precisa ser realizada em um fim de semana.

Nessa fase, basta maioria simples para que o impeachment seja aprovado. Diferentemente da votação no Conselho, não há exigência de quórum mínimo, apenas que o número de votos favoráveis seja superior ao de contrários.

Caso a maioria dos sócios vote pelo afastamento definitivo, Julio Casares será destituído oficialmente do cargo. Se isso acontecer, Harry Massis, que atualmente atua como presidente em exercício, permanece no comando do clube. Caso a maioria não seja atingida, Casares poderá retornar à presidência, e o processo será arquivado.

Julio Casares, presidente do São Paulo, está afastado (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Primeiros dias de Harry Massis no São Paulo são marcados por reuniões e alinhamento

Os primeiros dias de Harry Massis como presidente em exercício do São Paulo, após o afastamento de Julio Casares, têm sido marcados por reuniões internas e pelo esforço em compreender o cenário do clube, apurou o Lance!.

Um dos primeiros movimentos foi justamente entender como "estão as coisas" no dia a dia. Até então, Massis não era uma figura presente nos vestiários nem na rotina do clube. Por isso, o passo inicial no cargo foi ouvir e se inteirar das principais questões do elenco, em conversa realizada no fim de semana.

No domingo, durante o clássico contra o Corinthians, o novo dirigente esteve presente na Neo Química Arena para acompanhar a partida. Além de assistir ao jogo, Massis também acompanhou o aquecimento dos jogadores, permanecendo no banco de reservas.