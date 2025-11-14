Lucas Moura vira dúvida para clássico do São Paulo contra o Corinthians

O São Paulo tem uma nova preocupação para enfrentar o Corinthians no retorno da Data Fifa. O jogo será no dia 20 de novembro, na Neo Química Arena. Nesta sexta-feira (14), o Tricolor abriu o treino para a imprensa, mas sem a participação do jogador.

continua após a publicidade

O camisa 7, segundo o Lance! apurou, teria apresentado dores no joelho. Ainda não há nada referente a uma nova lesão ou diagnóstico, mas o jogador ficou na parte interna do SuperCT, na academia, fazendo trabalhos de fortalecimento.

Nos próximos dias, o Tricolor deve seguir acompanhando a situação de Lucas e divulgar, se existir, maiores informações em boletim médico. Mas no momento, é tratado como dúvida.

continua após a publicidade

O time segue na oitava colocação da tabela do Campeonato Brasileiro e tem cinco rodadas pela frente para buscar a sonhada vaga no G7.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Histórico de Lucas Moura no ano

Lucas Moura viveu uma temporada complicada por conta de um histórico de lesões no joelho. De março a setembro, o atleta não entrou em campo enfrentando esta crise no departamento médico.

➡️São Paulo sem Enzo e Wendell: veja as alternativas de Crespo na lateral-esquerda

O camisa 7 se lesionou na semifinal do Campeonato Paulista. Entre idas e vindas, passou por um procedimento de artroscopia, que identificou uma fibrose. Agora, com este quadro de dores, o São Paulo seguirá acompanhando sua situação pensando nos próximos dias.