Arboleda pode ser reintegrado no São Paulo? Entenda a situação do zagueiro

Robert Arboleda segue afastado dos companheiros no São Paulo, mas a chegada de Dorival Júnior pode recolocar o futuro do zagueiro em discussão. O treinador, que trabalhou com o equatoriano em 2023, deve conversar com o atleta nos próximos dias para entender o cenário antes de qualquer definição.

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O Lance! apurou que Dorival se apresenta no SuperCT nesta segunda-feira (18), quando começará o planejamento e as avaliações internas do elenco. A situação de Arboleda será uma das pautas analisadas pela nova comissão técnica.

Segundo pessoas próximas ao jogador, a ausência de aproximadamente um mês teria relação com a falta de espaço e também com uma insatisfação em relação ao momento vivido pelo clube. Antes do afastamento, Roger Machado chegou a conversar com o defensor para explicar as decisões tomadas pela comissão técnica.

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O tema ganha ainda mais força diante dos problemas defensivos recentes do São Paulo. No início da temporada, o elenco contava com seis zagueiros experientes. Agora, as opções ficaram reduzidas. Na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, Sabino e Dória eram os únicos defensores com maior minutagem disponíveis, enquanto jovens de Cotia, como Osório, apareciam como alternativas no banco.

Os dois gols sofridos no Maracanã nasceram justamente de falhas individuais da defesa, reforçando a necessidade de Dorival reorganizar o setor e avaliar possíveis soluções internas já nos primeiros dias de trabalho.

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(Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Milton Cruz deixou Arboleda nas mãos de Dorival Júnior

Milton Cruz, auxiliar fixo do clube, comandou o clube no último jogo. Ao ser questionado sobre a situação de Arboleda, deixou na responsabilidade de Dorival para tomar uma decisão. Vale destacar que Arboleda tem contrato até o final do ano que vem.

- Sobre o Arboleda eu não posso falar nada. Está tendo lá uma situação separada. Não posso me aprofundar sobre o assunto. Mas eu acho que o Dorival tem tudo para fazer o time render mais. Nós estamos ainda ali na zona de Libertadores. Esperamos que amanhã os resultados ajudem para que a gente continue aí, para que o Dorival possa chegar com mais tranquilidade para trabalhar - disse.

Relembre a polêmica com Arboleda

Arboleda estava relacionado para um jogo que aconteceu no dia 4 de abril, contra o Internacional, pelo Brasileirão. O defensor acabou cortado após não se apresentar, sem justificativas. Segundo apuração da reportagem, Arboleda já demonstrava insatisfação com questões internas do clube há algum tempo. Amigos próximos, inclusive, viajaram ao Equador para acompanhá-lo.

A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o jogador se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação.

Neste período de tempo, o zagueiro foi flagrado em festas, eventos sociais e até mesmo em um jogo de futebol no país.

Exatamente um mês depois, retornou ao SuperCT. Pensando pelo lado jurídico e em não perder dinheiro, o São Paulo optou por deixá-lo treinando, mas em horário separado.