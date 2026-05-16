Milton Cruz explica escolhas em derrota e aposta em recuperação do São Paulo com Dorival

Milton Cruz, auxiliar técnico do São Paulo, foi o nome que comandou a equipe na derrota deste sábado (16), contra o Fluminense. Dorival Júnior foi anunciado na sexta-feira, mas só assume o Tricolor a partir de segunda-feira.

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Milton explicou suas escolhas para o jogo. Derrotado por 2 a 1, revelou uma conversa com Zubeldía e esclareceu algumas decisões na escalação, como Wendell na ponta esquerda e a formação da zaga.

- O Zubeldia falou comigo no campo e disse que pensou que viria com 3 zagueiros, que sempre nessas situações jogo assim, mas mudei a estratégia. Sempre gosto de pensar com 3 zagueiros, mas não foi possível. O Alan e o Toloi não puderam jogar. Os volantes, Bobadilla e Danielzinho, já jogaram de primeiro volante. O Pablo Maia fez um teste no CT e não pôde vir também - explicou.

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Milton Cruz, ainda na mesma resposta, falou sobre Dorival Júnior. Nas suas palavras, o técnico vai entender como lidar melhor com algumas situações do elenco.

- Dorival vai estudar bem se pode colocar mais um volante de marcação, realmente a gente precisa. Luan hoje entrou bem. Hoje a gente suportou bem, tirando as falhas individuais que tivemos. Não é fácil vir no Maracanã, acho que tivemos uma posse de bola que igualamos o Fluminense. Foi uma estrategia boa, pena que nos gols nós erramos - completou.

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Sobre Wendell, que é um jogador mais defensivo, Milton Cruz revelou que conversou com o jogador antes da partida para entender se ele conseguia atender esta necessidade.

- Porque a gente precisava marcar os lados do campo deles, porque eles são fortes pelos lados. O Canobbio, o Savarino… são jogadores que jogam bem e têm força por ali. Eu conversei com ele. Ele já tinha feito essa função em outro lugar. Perguntei se eu poderia contar com ele. Então foi mais isso - explicou,

Milton Cruz falou sobre Dorival Júnior (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Milton Cruz falou sobre Dorival Júnior

Milton Cruz falou sobre a chegada de Dorival Júnior. O técnico assume o São Paulo em um dos piores momentos da temporada. Sem vencer há seis jogos, o auxiliar - que fica fixo no SuperCT -, apostou no trabalho do técnico, que terá sua terceira passagem.

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- Eu acho que o Dorival tem tudo para fazer o time render mais. Nós estamos ainda ali na zona de Libertadores. Esperamos que amanhã os resultados ajudem para que a gente continue aí, para que o Dorival possa chegar com mais tranquilidade para trabalhar. Acredito muito na capacidade dele e no convencimento para organizar o time. Acho que a gente vai ganhar muito. Foi uma contratação muito certa da diretoria - completou.