São Paulo sofre contra o Fluminense e expõe desafios de Dorival Júnior
Tricolor vive pior sequência do ano
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O São Paulo amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez diante do Fluminense, no reencontro com Luis Zubeldía. Com o resultado deste sábado (16), o Tricolor chegou a seis partidas sem vitória, sua pior sequência na temporada.
Antes de analisar o desempenho em campo, é impossível ignorar o contexto turbulento vivido pelo clube nos últimos dias. A semana foi marcada pela eliminação na Copa do Brasil para uma equipe da Série B, protestos da torcida no CT, a demissão de Roger Machado e o anúncio do retorno de Dorival Júnior, que inicia os trabalhos nesta segunda-feira (16). O cenário é de reconstrução e pressão imediata.
Com Milton Cruz comandando a equipe interinamente, o São Paulo voltou a apresentar muitos problemas. Com diversos desfalques, especialmente de Calleri e Luciano, a principal mudança foi a utilização de Wendell mais avançado, aberto pela ponta esquerda.
Mas as dificuldades apareceram em todos os setores. Defensivamente, os dois gols sofridos ainda no primeiro tempo nasceram de falhas individuais de Sabino e Dória. Atuando pelo lado direito da zaga, Dória voltou a demonstrar dificuldades de posicionamento. Mais uma vez, o sistema defensivo se mostrou vulnerável e inseguro.
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Na etapa final, o time retornou sem reação, repetindo erros e demonstrando pouca confiança. A produção ofensiva, até então praticamente inexistente, melhorou com as entradas de Tapia e Luan. Dória ainda descontou em uma espécie de redenção individual, mas o São Paulo seguiu sem força para transformar a melhora em resultado.
Quais serão os desafios de Dorival Júnior?
O retorno de Dorival Júnior ao São Paulo acontece em um dos momentos mais delicados da temporada. Além dos resultados ruins, o treinador encontrará um ambiente desgastado emocionalmente, com pressão da torcida, protestos no CT e forte instabilidade política nos bastidores. Recuperar a confiança do elenco e restabelecer a conexão com a torcida será uma das primeiras missões.
Reorganizar um time sem equilíbrio
Dentro de campo, Dorival assume uma equipe que perdeu organização e regularidade. O São Paulo chega de uma sequência negativa, mas ainda se mantém no G4 do Campeonato Brasileiro. O desafio será reorganizar o time rapidamente para impedir episódios negativos. Ficar fora de mais uma Libertadores ou uma queda precoce no único mata-mata que disputa atrapalharia as metas orçamentárias e esportivas - além de aumentar a seca da equipe.
Corrigir problemas defensivos
A defesa tem sido um dos principais problemas recentes do São Paulo. Na derrota para o Fluminense, os números levantados pelo Sofascore escancaram as dificuldades defensivas da equipe:
- 2 gols sofridos
- 3 grandes chances cedidas
- 10 finalizações sofridas
- Apenas 42% dos duelos vencidos
- 25 cortes defensivos
- 42 bolas recuperadas
Além dos números, os erros individuais e os problemas de posicionamento têm se repetido constantemente, especialmente no sistema de zaga. No começo do ano, eram seis zagueiros experientes. Entre vendas, lesionados e afastados, a situação aperta. Resolver estas questões e até mesmo pensar no que fazer com Arboleda entram na lista do treinador.
Encontrar soluções em um elenco desfalcado
Outro desafio importante será lidar com os desfalques e buscar equilíbrio em um elenco limitado por lesões e ausências. Jogadores da base começam a ganhar espaço, enquanto nomes experientes vivem momentos de instabilidade. Há também situações indefinidas internamente, como a de Robert Arboleda. No começo do ano, o problema com o departamento médico - que foi explícito ano passado -, foi resolvido. Agora, volta a encher com nomes importantes.
Manter o São Paulo competitivo na temporada
Mesmo em meio à crise, o São Paulo segue vivo em objetivos importantes. Pela frente, Dorival terá o desafio de manter a equipe competitiva no Brasileirão e conduzir o clube na Copa Sul-Americana, competição que pode encerrar um jejum de quase 15 anos sem títulos internacionais.
O histórico como esperança
Se existe um fator que aumenta a confiança da torcida, é o histórico de Dorival no clube. Em 2017, comandou a reação que evitou o primeiro rebaixamento da história do São Paulo. Já em 2023, foi responsável pela conquista inédita da Copa do Brasil. Agora, retorna novamente com a missão de reorganizar um ambiente desgastado e tentar recolocar o clube em um caminho de estabilidade.
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