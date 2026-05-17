São Paulo sofre contra o Fluminense e expõe desafios de Dorival Júnior

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O São Paulo amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez diante do Fluminense, no reencontro com Luis Zubeldía. Com o resultado deste sábado (16), o Tricolor chegou a seis partidas sem vitória, sua pior sequência na temporada.

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Antes de analisar o desempenho em campo, é impossível ignorar o contexto turbulento vivido pelo clube nos últimos dias. A semana foi marcada pela eliminação na Copa do Brasil para uma equipe da Série B, protestos da torcida no CT, a demissão de Roger Machado e o anúncio do retorno de Dorival Júnior, que inicia os trabalhos nesta segunda-feira (16). O cenário é de reconstrução e pressão imediata.

Com Milton Cruz comandando a equipe interinamente, o São Paulo voltou a apresentar muitos problemas. Com diversos desfalques, especialmente de Calleri e Luciano, a principal mudança foi a utilização de Wendell mais avançado, aberto pela ponta esquerda.

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Mas as dificuldades apareceram em todos os setores. Defensivamente, os dois gols sofridos ainda no primeiro tempo nasceram de falhas individuais de Sabino e Dória. Atuando pelo lado direito da zaga, Dória voltou a demonstrar dificuldades de posicionamento. Mais uma vez, o sistema defensivo se mostrou vulnerável e inseguro.

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Na etapa final, o time retornou sem reação, repetindo erros e demonstrando pouca confiança. A produção ofensiva, até então praticamente inexistente, melhorou com as entradas de Tapia e Luan. Dória ainda descontou em uma espécie de redenção individual, mas o São Paulo seguiu sem força para transformar a melhora em resultado.

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(Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Quais serão os desafios de Dorival Júnior?

O retorno de Dorival Júnior ao São Paulo acontece em um dos momentos mais delicados da temporada. Além dos resultados ruins, o treinador encontrará um ambiente desgastado emocionalmente, com pressão da torcida, protestos no CT e forte instabilidade política nos bastidores. Recuperar a confiança do elenco e restabelecer a conexão com a torcida será uma das primeiras missões.

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Reorganizar um time sem equilíbrio

Dentro de campo, Dorival assume uma equipe que perdeu organização e regularidade. O São Paulo chega de uma sequência negativa, mas ainda se mantém no G4 do Campeonato Brasileiro. O desafio será reorganizar o time rapidamente para impedir episódios negativos. Ficar fora de mais uma Libertadores ou uma queda precoce no único mata-mata que disputa atrapalharia as metas orçamentárias e esportivas - além de aumentar a seca da equipe.

Corrigir problemas defensivos

A defesa tem sido um dos principais problemas recentes do São Paulo. Na derrota para o Fluminense, os números levantados pelo Sofascore escancaram as dificuldades defensivas da equipe:

2 gols sofridos 3 grandes chances cedidas 10 finalizações sofridas Apenas 42% dos duelos vencidos 25 cortes defensivos 42 bolas recuperadas

Além dos números, os erros individuais e os problemas de posicionamento têm se repetido constantemente, especialmente no sistema de zaga. No começo do ano, eram seis zagueiros experientes. Entre vendas, lesionados e afastados, a situação aperta. Resolver estas questões e até mesmo pensar no que fazer com Arboleda entram na lista do treinador.

Encontrar soluções em um elenco desfalcado

Outro desafio importante será lidar com os desfalques e buscar equilíbrio em um elenco limitado por lesões e ausências. Jogadores da base começam a ganhar espaço, enquanto nomes experientes vivem momentos de instabilidade. Há também situações indefinidas internamente, como a de Robert Arboleda. No começo do ano, o problema com o departamento médico - que foi explícito ano passado -, foi resolvido. Agora, volta a encher com nomes importantes.

Manter o São Paulo competitivo na temporada

Mesmo em meio à crise, o São Paulo segue vivo em objetivos importantes. Pela frente, Dorival terá o desafio de manter a equipe competitiva no Brasileirão e conduzir o clube na Copa Sul-Americana, competição que pode encerrar um jejum de quase 15 anos sem títulos internacionais.

O histórico como esperança

Se existe um fator que aumenta a confiança da torcida, é o histórico de Dorival no clube. Em 2017, comandou a reação que evitou o primeiro rebaixamento da história do São Paulo. Já em 2023, foi responsável pela conquista inédita da Copa do Brasil. Agora, retorna novamente com a missão de reorganizar um ambiente desgastado e tentar recolocar o clube em um caminho de estabilidade.