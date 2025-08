Gol em Internacional x São Paulo viraliza: ‘Que pintura’

O São Paulo venceu o Internacional por 2 a 1, neste domingo (3), no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão. No confronto, o volante Bobadilla marcou um belo gol que repercutiu nas redes sociais.

O lance aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo. A jogada se iniciou em uma cobrança de escanteio de Enzo Díaz, na primeira trave. Luciano desviou a bola, que atravessou a área colorada para encontra Bobadilla. O volante dominou, ajeitou o corpo e acertou uma finalização precisa, que parou na bochecha da rede.

Nas redes sociais, torcedores do São Paulo enlouqueceram com o gol do jogador. Ao realizar elogios aos atletas, parte da torcida chamou atenção para o trabalho de Hernán Crespo, que teria melhorado o desempenho dos atletas do elenco. Veja a repercussão abaixo: