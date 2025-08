Jornal espanhol exalta trabalho de Hernán Crespo no São Paulo: ‘Revolução’

O jornal "AS", um dos maiores veículos esportivos da Espanha, exaltou o trabalho de Hernán Crespo no São Paulo e se referiu como "revolução".

A publicação exaltou a crescente do Tricolor desde a chegada de Crespo ao comando do clube, em junho. Desde então, o time só sofreu uma derrota - na estreia contra o Flamengo -, e conseguiu uma marca de cinco jogos consecutivos com vitórias, algo que não acontecia desde 2022.

- Na Copa Libertadores, Luis Zubeldía conseguiu levar a equipe ao primeiro lugar em seu grupo. No entanto, teremos que esperar até 13 de agosto para ver o desempenho de Crespo na competição continental, quando for disputado o jogo de ida das oitavas de final contra o Atlético Nacional - disse parte da publicação.

No dia 13 de agosto, o São Paulo começa sua trajetória pelas oitavas de final da Libertadores. O time viaja à Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional. A volta será no Morumbis.

A reportagem foi escrita pelo jornalista Jaime Esteban, que entitulou como "Crespo revoluciona o São Paulo".

Naanálise, o jornalista comparou Crespo com Zubeldía, último técnico do São Paulo. Foram mostrados números e dados que mostram que, na disputa dos argentinos, Crespo já saiu na frente.

- A mudança no rosto da equipe é perceptível. Neste 2025 , Hernán Crespo já igualou as vitórias nacionais de seu antecessor - escreveu.

Crespo é destaque na mídia europeia (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

