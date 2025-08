São Paulo emenda treinos e não folga até jogo pela Libertadores

O São Paulo terá uma programação puxada nesta semana. No domingo (3), o time estava no Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional no Beira-Rio. A equipe retornou à capital paulista na parte da noite, em voo fretado. Às 11h (de Brasília), os jogadores já estavam treinando no SuperCT.

Como de costume, os titulares contra o Internacional passaram por um trabalho regenerativo, mas nenhum jogador folgou. A semana deve seguir nesta pegada, sem nenhum dia livre.

Na terça, o elenco se apresenta na parte da tarde e embarca em voo fretado para o Paraná na parte da noite, também em voo fretado. Na quarta-feira (6), enfrenta o Athletico-PR em jogo de volta válido pelas oitavas da Copa do Brasil.

Independente do resultado, o Tricolor sabe que não folga na quinta. O elenco volta logo após o jogo e, a partir das 11h (de Brasília), já estará no SuperCT, seguindo a mesma premissa: os titulares se apresentam com regenerativos.

Os treinos seguem e no sábado (9), o São Paulo enfrenta o Vitória, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o "alívio", o jogo será no Morumbis. No dia seguinte, mais um treino e mais uma viagem.

No domingo, o Tricolor viaja para Medelín, na Colômbia. Na terça-feira, dia 12, o elenco enfrenta o Atlético Nacional, no primeiro jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores, em partida que acontece no país.

São Paulo voltou a treinar na parte da manhã (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Rotina de treinos tem resultado no São Paulo

A rotina de treinos com poucas pausas tem sido uma das novidades desde quando Hernán Crespo assumiu o comando do São Paulo.

Seja por isso e pelos ajustes feitos no time, tem demonstrado efeito. O São Paulo acumulou cinco vitórias consecutivas depois do resultado contra o Internacional.

Próximos jogos do São Paulo