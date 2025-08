Crespo exalta a vitória do São Paulo diante do Inter: ‘Manter a identidade de jogo’

O São Paulo vive um momento positivo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (3), o Tricolor conquistou sua quarta vitória consecutiva na competição ao bater o Internacional por 2 a 1, no Beira-Rio, com gols de Arboleda e Bobadilla.

Sob o comando de Hernán Crespo, que assumiu recentemente o time, o São Paulo mostra sinais claros de evolução. Mesmo com nove desfalques importantes, a equipe não se intimidou diante do Colorado e garantiu sua segunda vitória fora de casa no torneio.

Após a partida, o técnico argentino elogiou o elenco pela entrega e pela compreensão do modelo de jogo:

— Parabéns aos atletas e ao grupo. Neste momento, quem entra consegue contribuir e ajuda o time a entender o que a partida pede. Todos defendem a identidade de jogo que queremos. São eles que jogam bem e ganham confiança. O resto é consequência — afirmou Crespo.

Crespo é elogiado por Arboleda em entrevista após jogo com 'mudança de mentalidade'. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

O treinador também fez questão de reconhecer a qualidade do adversário. O Internacional, que descontou com Bruno Tabata em cobrança de pênalti no fim do segundo tempo, foi elogiado por Crespo pelo alto nível de competitividade.

— O São Paulo sabe que precisa lutar, batalhar e jogar futebol. Em um campo assim, num jogo difícil e contra um adversário complicado, não é fácil. O tempo todo buscamos jogar bola e ser protagonistas. Mas enfrentamos um time com muito ritmo, muito agressivo. Estamos felizes porque, em todos os momentos, a intensidade do São Paulo se manteve — do início ao fim — explicou o argentino.

Mesmo com nove desfalques, o São Paulo conseguiu se manter competitivo, e o técnico Hernán Crespo apostou no que tinha de melhor à disposição para enfrentar o Internacional. Questionado sobre a possibilidade de manter a sequência de bons resultados, o argentino preferiu manter os pés no chão.

— Não sei. A ideia é manter a identidade, como falei antes. Precisamos jogar futebol e pontuar. Vamos trabalhar para seguir nesse caminho, mas o mais importante é que os atletas saibam qual direção devem tomar. No futebol, tudo pode acontecer, mas, neste momento, está dando tudo certo — refletiu o treinador.

O que vem pela frente:

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba. No duelo de ida, disputado no Morumbis, o Tricolor venceu por 2 a 1, com gols de Pablo Maia e Ferreirinha, e joga por um empate para avançar às quartas.

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso da equipe será no sábado (9), às 18h30, novamente no Morumbis, diante do Vitória.