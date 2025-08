Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 05/08/2025

O São Paulo tem treino e viagem na agenda desta terça-feira, dia 5 de agosto.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agenda

O São Paulo treina nesta terça-feira na parte da tarde. A partir das 15h (de Brasília), a equipe se apresenta no SuperCT. Este será o último treino do Tricolor antes de enfrentar o Athletico, na quarta-feira (5).

continua após a publicidade

Hernán Crespo utilizará a tarde para definir os últimos ajustes do time. Enquanto isso, os lesionados devem seguir com seus respectivos cronogramas. Lucas Moura e Rodriguinho já estão treinando com parte do elenco, junto ao que é proposto pelo departamento médico.

Após o treino, o elenco embarca em voo fretado para o Paraná, onde acontece a partida contra o Tricolor, na Ligga Arena. A partida vale pela decisão na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

São Paulo treina e viaja (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Cotia

Cotia se apresenta normalmente e cumpre com seus compromissos na agenda no CFA Laudo Natel.

Futebol feminino

O time feminino não joga, mas tem último treino antes do jogo contra o Vasco, pela terceira rodada da Copa do Brasil feminina.

Próximos jogos do São Paulo

06/08 - 19h30 - Athletico x SPFC - Copa do Brasil

09/08 - 18h30 - SPFC x EC Vitória - Campeonato Brasileiro

12/08 - 21h30 - Atlético Nacional x SPFC - Copa Libertadores

16/08 - 18h30 - Sport x SPFC - Campeonato Brasileiro

19/08 - 21h30 - SPFC x Atlético Nacional - Copa Libertadores