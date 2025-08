O lateral-direito Igor Felisberto, de 18 anos, retornou à Seleção Sub-20. O jogador teve sua convocação oficializada neste domingo, dia 3. O jogador defende as categorias de base do São Paulo.

Igor Felisberto vinha sendo presença constante nas convocações da Seleção Sub-20 desde 2024. Em janeiro de 2025, o lateral do São Paulo chegou a ser chamado por Ramon Menezes para disputar o Sul-Americano da categoria, mas sofreu uma lesão no tornozelo durante a fase de preparação, na Granja Comary, e precisou ser cortado. Com isso, ficou fora da equipe que acabou conquistando o título no mês seguinte.

Agora, Felisberto está completamente recuperado e retornou à lista. O jogador participará dos dois amistosos contra o Paraguai, que acontecem dia 8 e 11 de agosto. O atleta comemorou a chance conquistada.

- Estou muito feliz em ser novamente lembrado pelo professor Ramon. Só eu sei o quanto doeu ficar fora da disputa do Sul-Americano, mas trabalhei muito nesse período para ter uma nova chance. Ela veio e agora cabe a mim agarrar a oportunidade com unhas e dentes - disse.

Visto como uma das promessas de Cotia, o jogador mira a Copa do Mundo da categoria, que acontece no Chile, em 2026. Para ele, isso é visto como uma das motivações.

- Falta pouco para o professor Ramon fechar o grupo para o Mundial. Esses dois amistosos poderão ser decisivos e eu estou preparado para fazer a minha parte e ajudar o Brasil da melhor forma possível. Venho em um bom momento no São Paulo e me sinto muito confiante para vestir novamente a camisa da Seleção - finalizou.

São Paulo renovou contrato de Felisberto recentemente

Igor Felisberto, natural de Içara-SC, está no clube desde os 11 anos. O jogador renovou seu contrato com o Tricolor até 2029. Constantemente, costuma marcar presença em treinos do CT da Barra Funda e é monitorado pelo profissional.