Especialista de arbitragem é duro ao analisar lance no Brasileirão: ‘Vergonha’

Arbitragem e Brasileirão são dois assuntos que quem gosta de futebol no Brasil está acostumado a debater nas mesas de bar. Porém, dessa vez, a revolta veio de alguém que trabalha com o assunto. Paulo Caravina, especialista, foi duro ao analisar uma polêmica da 18° rodada da competição.

Durante a vitória do São Paulo em cima do Internacional, no Beira-Rio, alguns lances de arbitragem movimentaram o jogo do Brasileirão. O mais polêmico foi um gol do Inter, anulado, após o árbitro marcar falta de ataque.

O lance poderia ser revisto pelo VAR, mas o árbitro Alex Stefano não esperou a conclusão da jogada, e marcou falta para o São Paulo. O especialista analisou a polêmica de arbitragem do Brasileirão.

- É uma vergonha o árbitro apitar antes de finalizar a jogada. Vemos que claramente não foi absolutamente nada. Ele simplesmente apitou um perigo de gol. VAR não pode interferir, e o Inter foi prejudicado - disparou Paulo Caravina sobre lance de arbitragem no Brasileirão.

Taça do Campeonato Brasileiro - Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Veja o vídeo da análise sobre a polêmica de arbitragem no Brasileirão

Internacional x São Paulo

Com os dois times jogando espelhados, ambos no 3-5-2, a partida entre Internacional e São Paulo, na noite deste domingo (3), no estádio Beira-Rio, tinha tudo para ser um empate. Só que o Tricolor aproveitou melhor as bolas paradas e venceu por 2 a 1 – Arboleda e Bobaddilla marcaram para os paulistas, Bruno Tabata descontou – o jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo chegou a seu sexto confronto consecutivo sem perder.

Com o resultado, o Tricolor subiu para a oitava posição, com 25 pontos. Já o Colorado estacionou nos 21, caindo da décima para 13ª colocação. No meio da semana, as duas equipes têm confrontos pelas oitavas de final da Copa do Brasil.