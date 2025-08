Gringos resolvem, São Paulo vence Internacional e segue embalado no Brasileirão

O São Paulo venceu o Internacional por 2 a 1 neste domingo (3), no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, em mais uma atuação de destaque dos estrangeiros do elenco. A vitória confirma o excelente momento tricolor e reforça a importância dos “gringos” no esquema de Hernán Crespo.

continua após a publicidade

Enzo Díaz foi o maestro das jogadas decisivas. O lateral argentino mostrou precisão nas bolas paradas, participando diretamente dos dois gols são-paulinos. Aos 43 minutos do primeiro tempo, cobrou escanteio com perfeição para encontrar Arboleda. O zagueiro equatoriano, um dos líderes do elenco, subiu mais alto que a defesa colorada e testou firme para abrir o placar.

Na etapa final, o roteiro se repetiu: novamente em cobrança de escanteio de Enzo Díaz, a defesa do Inter afastou parcialmente, mas Bobadilla aproveitou a sobra e marcou um golaço. O paraguaio dominou e bateu colocado, sem chances para Rochet, ampliando a vantagem tricolor aos 30 minutos.

continua após a publicidade

Apesar da reação do Internacional no fim, com Bruno Tabata convertendo pênalti aos 43, o São Paulo mostrou solidez e conquistou três pontos importantes fora de casa. O resultado marca a quarta vitória consecutiva no Brasileirão e mantém a equipe em ascensão: são seis jogos após o Mundial de Clubes, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Mais do que os números, o jogo no Beira-Rio reforçou a força da legião estrangeira são-paulina. Arboleda segue como referência defensiva e agora soma 24 gols pelo clube, enquanto Bobadilla confirma a evolução desde que chegou, mostrando qualidade técnica e poder de decisão. Já Enzo Díaz, além da entrega defensiva, se consolida como arma importante nas bolas paradas, elemento que tem feito a diferença no momento atual.

continua após a publicidade

Com a vitória, o São Paulo chega aos 25 pontos e se aproxima do G4, mantendo vivo o sonho de brigar por uma vaga direta na Libertadores. Se depender da influência dos gringos, o torcedor tem motivos de sobra para acreditar.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo