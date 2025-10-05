Após virada, Marcos Antônio lamenta derrota para o Palmeiras: ‘Tristeza’

A derrota do São Paulo para o Palmeiras por 3 a 2, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, gerou grande frustração no elenco Tricolor. O time chegou a abrir 2 a 0, mas permitiu a reação dos visitantes, que empataram e, em seguida, viraram a partida.

Marcos Antônio, um dos destaques do São Paulo, lamentou a reação do Palmeiras durante o jogo. Segundo o meio-campista, apesar do revés, a equipe precisa “levantar a cabeça” e seguir em frente.

— Tristeza. O sentimento é de tristeza. Estávamos ganhando, fazendo uma boa partida. Infelizmente a gente toma uma virada. A gente não esperava, mas é isso. Agora a gente tem que levantar a cabeça e seguir — disse Marcos Antônio em entrevista à TV Globo.

Palmeiras venceu o jogo de virada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras busca a virada na segunda etapa

O São Paulo começou melhor e marcou os dois gols ainda no primeiro tempo, com Luciano abrindo o placar e Tapia ampliando. A equipe conseguiu impor seu ritmo ofensivo, mas cedeu espaço para a reação alviverde na etapa final.

Na segunda etapa, Abel Ferreira promoveu alterações que mudaram a postura do Palmeiras. Aos 24 minutos, Mauricio avançou pelo lado direito, driblou a marcação e cruzou para Vitor Roque diminuir o placar. Minutos depois, Flaco López recebeu a bola e em jogada individual empatou o duelo.

Aos 43 minutos, o Palmeiras conseguiu a virada. Allan avançou e lançou para Aníbal Moreno, que cruzou com precisão na área. Sosa se antecipou à marcação do São Paulo e cabeceou firme, garantindo o gol que garantiu a vitória por 3 a 2 do Palmeiras.

O que vem por aí?

O São Paulo só volta a jogar no dia 16 de outubro, após a Data Fifa, diante do Grêmio, fora de casa. Enquanto isso, o Palmeiras entra em campo no sábado, dia 11, contra o Juventude, em partida referente a uma das rodadas atrasadas do Brasileirão.