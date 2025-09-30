Enzo Díaz entende bronca da torcida do São Paulo, mas vê elenco capaz de reverter situação

O São Paulo perdeu para o Ceará por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (29) e emendou sua quarta derrota seguida na temporada. Para além do desempenho em campo, o lateral esquerdo Enzo Díaz diz entender a bronca da torcida.

— As pessoas se manifestam de acordo com o que está acontecendo. Entendemos, também estamos tristes — falou Enzo após o jogo contra o Ceará.

Melancólico, São Paulo tem pior público do ano e vê recuperação mais mental do que técnica

Antes da partida, torcedores protestaram contra a diretoria, pedindo a saída do presidente, Julio Casares, e da cúpula da direção de futebol, formada por Carlos Belmonte e Rui Costa.

— Isso se reverte com resultados, esforço redobrado e trabalho contínuo. Na quinta temos um grande jogo em Fortaleza, onde precisamos buscar a vitória. É jogo após jogo, depois trabalhar no domingo que temos o clássico aqui em casa. Ficamos fora da Copa Libertadores, foi um golpe muito duro para nós — lamentou o lateral esquerdo.

O último gol do São Paulo teve participação direta de Enzo Díaz, que deu assistência para Dinneno marcar o gol da vitória diante do Botafogo.

— Tivemos que nos unir e continuar trabalhando. Dá muita raiva ser eliminado do jeito que fomos. Mas vamos seguir trabalhando pra sair dessa, porque há uns meses também estávamos numa situação difícil e conseguimos superar — explicou Enzo.

Com a derrota, o São Paulo perdeu a chance de se aproximar do Bahia, última equipe a garantir a classificação para a Libertadores do próximo ano. O Tricolor permanece com 35 pontos, cinco a menos que o Bahia. Na próxima rodada, o time enfrenta o Fortaleza, fora de casa.