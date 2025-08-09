Maik estreia como titular e pode ser solução do São Paulo para a lateral-direita

O São Paulo pode ter encontrado a solução para um dos grandes momentos atuais em casa. Na escalação deste sábado, contra o Vitória, uma surpresa logo de cara: Maik, titular na lateral-direita. Nascido em 2005 e revelado em Cotia, foi o primeiro jogo do atleta como titular ente os profissionais e a segunda oportunidade que ganha em campo. Deu sorte: o São Paulo venceu por 2 a 0 e encostou no G4. Agora, está na sexta colocação, com 28 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Para contextualizar, vale lembrar um drama recente do Tricolor: a falta de opções para a lateral-direita. Sem Igor Vinícius, hoje no Santos, o clube contava apenas com Cédric Soares, que apresentou algumas oscilações nas últimas partidas. Além disso, o calendário apertado, as competições e as viagens cobraram seu preço.

No mercado, a opção ideal não apareceu. Crespo chegou a cobrar reforços publicamente, mas não houve acerto. Nenhum jogador por empréstimo ou sem custos, formato possível para o momento financeiro, se encaixou. Agora, a solução parece ter surgido em casa: ruivo, de 20 anos, que agradece publicamente a cada vez que é relacionado para o time principal.

continua após a publicidade

Maik ganhou sua primeira oportunidade como titular (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Jogo de Maik chama atenção

Sua primeira oportunidade como titular foi bem aproveitada. Aos 10 minutos, Maik chamou atenção por uma cobertura precisa, desarmando uma chance clara criada pelo Vitória. A marcação sobre os adversários também se destacou. Mostrou personalidade e profundidade. Ainda em fase de amadurecimento, cometeu alguns erros de passe e de tomada de decisão, mas nada que comprometesse o time. Faltou experiência em alguns momentos, mas sobrou vontade de jogar.

No gol de Bobadilla, que abriu o placar para o São Paulo, Maik também esteve presente. A jogada começou pelo lateral-direito, passou por Rodriguinho, também revelado em Cotia, e foi concluída pelo paraguaio. Gol tricolor.

continua após a publicidade

Na partida, a principal questão era a falta de segurança, algo natural para quem tem poucos minutos no profissional e está apenas iniciando sua trajetória. Traz segurança na defesa, ofensivamente ainda se desenvolve.



Nesse contexto, Crespo surge como personagem importante. Como costuma dizer, não há prioridade: joga quem merece. E assim, o técnico demonstra capacidade de construir e confiar nas peças que surgem em casa, como fez em sua primeira passagem pelo clube.

No segundo tempo, os cruzamentos de Maik foram destaques. Em uma boa chance ainda nos primeiros minutos da etapa final, fez um excelente passe para achar Rodriguinho e inverter rapidamente o jogo da direita para a esquerda.

Maik esteve no jogo até o final. Evoluindo, se mostra como uma solução caseira para um problema que acompanha o momento do São Paulo.