Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 01:15 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía foi questionado sobre a decisão de tirar o artilheiro do São Paulo no ano, Luciano, do time titular contra o Botafogo, nesta quarta-feira (18), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O argentino demonstrou bom humor ao responder a pergunta do repórter durante a coletiva de imprensa pós-jogo.

– O que você quer que eu fale? (risos) O que você quer escutar (risos)? Você tem medo dele? Se você me pergunta é porque tem temor dele. Luciano é boa gente, bom profissional. Tem a sua personalidade, mas não será nem a primeira e nem a segunda vez que vai jogar. É um jogador muito importante. É muito boa gente, vai jogar - disse Zubeldía.

Luciano não vive um bom momento dentro de campo e passou a ser criticado por parte da torcida em razão das fracas atuações recentes. Apesar disso, o camisa 10 do Tricolor é o artilheiro do time em 2024, com 14 gols. Na partida, o jovem William Gomes foi o escolhido para começar a partida como titular. Calleri, no segundo tempo, ainda perdeu boa chance de marcar.

– Quanto à criação de gols, melhoramos. Contra o Nacional não criamos nada. Ganhamos do Talleres, empatamos com o Nacional em uma partida difícil. A diferença é que nesses jogos tivemos mais a bola, mas não tivemos chances. Hoje, no segundo tempo, tivemos uma chance clara. Sabia que corrigindo algumas coisas melhoraríamos no segundo tempo - completou o treinador do São Paulo.