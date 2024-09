Lucas Moura acredita que resultado do São Paulo foi interessante e diz: ‘Libertadores é guerra’

Foto: Alexandre Loureiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 01:52 • São Paulo (SP)

O meia-atacante Lucas Moura acredita que o São Paulo conquistou um resultado interessante no Rio de Janeiro, já que o time empatou com o Botafogo pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Para o ídolo tricolor, o "sofrimento" faz parte da competição.

- Não sei se uma vantagem, mas talvez um resultado interessante. Sabíamos da força do Botafogo, que está em uma fase muito boa, liderando o Brasileiro e jogando em casa, um gramado que eles conhecem muito bem. Sofrer faz parte da Libertadores, é guerra, é jogo truncado. Sofremos bastante no primeiro tempo, mas conseguimos suportar bem e não tomar gol, que era nosso principal objetivo aqui hoje, e agora é no Morumbis, contar com o apoio do nosso torcedor para continuar na competição - disse o jogador.

Sobre jogar mais centralizado, com William Gomes aberto pelo lado, Lucas Moura confirmou que é a posição em que se sente mais confortável, mas acredita que o importante é o coletivo ajudar a equipe.

- Aquele clichê de sempre, eu vou dar o meu melhor seja em qual for a posição. Eu me sinto muito bem jogando no meio, me sinto mais confortável, gosto de ter a bola, de participar das jogadas. O treinador é quem decide isso e o importante é quem estiver em campo dar o seu melhor pelo São Paulo. Ele optou por essa formação hoje, com três zagueiros também e que deu certo contra o Cruzeiro. Hoje sofremos um pouco mais, acho que é até normal - completou o camisa 7 do Tricolor.