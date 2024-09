Foto: Alexandre Loureiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 00:53 • São Paulo (SP)

O empate sem gols contra o Botafogo no Rio de Janeiro foi positivo para o São Paulo, que buscará a classificação para as semifinais da Libertadores em casa, no Morumbis, na próxima quarta-feira (25). Após a partida de ida das quartas de final, o técnico Luis Zubeldía avaliou a partida e também o torneio.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Tivemos dificuldades de reter a bola por conta da pressão deles. Essa adaptação veio mais no segundo tempo. Os jogadores deles podem driblar e criam jogadas individuais. É Copa, se sofre e é assim. Tivemos compromisso, sofremos. Felicito a equipe pelo o que fizeram. No segundo tempo, estivemos ordenados, depois melhoramos no jogo - avaliou o argentino.

O treinador admitiu que a estratégia de escalar o time com três zagueiros não foi perfeita. A escolha foi feita após o Tricolor vencer o Cruzeiro, na rodada passada do Brasileirão, com peças diferentes, mas também com três beques.

- Nós sabíamos que, se não pudéssemos reter a bola, com os três zagueiros e fazer dois contra um por dentro, encontrando Willian ou Lucas, teríamos dificuldades. Apesar das situações de gol no primeiro tempo, defendemos bem. Isso é Copa Libertadores. Eles foram melhores no primeiro tempo, mas para mim se trata de correr bem o campo e cuidar da bola. Como não tivemos a bola, tivemos de correr - completou Zubeldía.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo