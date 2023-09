Após a conquista inédita da Copa do Brasil diante do Flamengo, a direção do São Paulo planeja se movimentar nas próximas semanas com relação à montagem do elenco para a temporada 2024. Isso porque, segundo apurou a reportagem após a final, a direção do clube deve avançar em breve na tentativa de renovação de contrato de dois titulares do time de Dorival Júnior: Rafinha e Lucas.