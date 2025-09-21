Ferraresi se choca em aquecimento do São Paulo e leva pontos no rosto
Zagueiro não preocupa no momento
- Matéria
- Mais Notícias
Nahuel Ferraresi assustou ainda no aquecimento do São Paulo antes do clássico contra o Santos que acontece neste sábado, dia 21. A bola começou a rolar a partir das 20h30 (de Brasília) na Vila Belmiro.
O jogador, que não iniciou como titular, chocou-se com Marcos Antônio durante a atividade. Ainda no gramado, recebeu atendimento e, no vestiário, levou alguns pontos. Em seguida, voltou ao banco de reservas e não foi cortado. No momento, não preocupa.
Hernán Crespo escalou Tolói, Negrucci e Sabino para formar a linha de defesa. O São Paulo foi a campo com um time alternativo, visando principalmente a decisão de quinta-feira (25) contra a LDU, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
O Santos entrou em campo pela última vez no domingo passado (14) e empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O São Paulo vem de vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (14), pelo Brasileirão. No meio da semana, enfrentou a LDU, em Quito, na quinta-feira (18), na ida das quartas de final da Copa Libertadores. O Tricolor foi derrotado por 2 a 0 e agora precisa reverter o placar.
Copa Libertadores é o foco
A Copa Libertadores é vista como o grande foco do São Paulo na temporada. A decisão de Crespo de ir a campo com uma equipe alternativa passa muito por isso. A intenção é ter o elenco 100% pronto pensando no duelo contra a LDU, que acontece no estádio do Morumbis.
- Matéria
- Mais Notícias